Важное 21 февраля 2023, 12:35 Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно Президент Путин: Запад ведет против России информационную войну

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Страны Запада не смогут победить Россию на поле боя, поэтому против страны развернули информационную войну, заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что чем более дальнобойное оружие будет получать Украина, тем дальше придется отодвигать угрозу от границ РФ.

Для западных элит и украинских властей простые жители страны — чужой народ, отметил Владимир Путин. Он объяснил, что Украину используют в качестве полигона и тарана против России.

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«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные системы будут попадать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», — предупредил президент.

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Путин добавил, что победить Россию на поле боя невозможно. Именно поэтому Запад перешел к развертыванию информационной войны против РФ.

В своей борьбе западные страны прибегают и к предателям внутри России. Президент подчеркнул, что все они в конце концов понесут наказание.