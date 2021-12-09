Путин заявил, что нужно предпринять меры для изменения ситуации в колониях России

Чтобы ситуация в российских колониях изменилась в лучшую сторону, нужны системные меры. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Нужно внимательно с этим разобраться. Следственный комитет, центральный аппарат, проводит следствие по вопросам, которые стали известны и сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел», — сказал он во время заседания Совета по развитию гражданского общества по правам человека. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства добавил, что сенаторы уже начали работу по изменению профильного законодательства. Совет по правам человека подготовил предложения по борьбе со случаями превышения должностных полномочий и пыток в системе ФСИН. Об этом написало РИА «Новости».

Осенью 2021 года большой общественный резонанс получила ситуация в колонии Саратовской области. Появилась информация о пытках и сексуальном насилии по отношению к осужденным. После скандала ФСИН уволила 18 сотрудников, а генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил об открытии 12 уголовных дел.