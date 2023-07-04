Важное 04 июля 2023, 14:22 Путин заявил, что не сомневается в победе России Президент Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что у него отсутствуют сомнения в победе России. Об этом глава государства сообщил на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС, его слова привел ТАСС.

Таким образом глава государства резюмировал выступление заместителя председателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана, который сказал: «Мы победим, уверен».

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«В этом сомнений нет, Семен Алексеевич», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что жители региона проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал.

Ранее Путин рассказал о принципах формирования командного состава Вооруженных сил России. По его словам, его костяком должны стать военнослужащие, кто должным образом проявляет себе в боевой работе.

Президент заявлял, что украинская армия после начала контрнаступления в зоне спецоперации уже лишилась большей части западной военной техники.