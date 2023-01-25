25 января 2023, 16:26
Путин заявил, что националисты расстреливают своих людей
Президент Путин: националисты стреляют своим людям в спину
Украинские националисты не считаются ни с какими нормами. Бывает, что они расстреливают своих же людей. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами, сообщило РИА «Новости».
«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, заградотряды же создали», — сказал он.
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По его словам, российские военные неделю назад видели, что противник идет впереди, а по нему стреляют.
«Плотный огонь, не дают отступать, это националисты работают», — заключил глава государства.
Путин объяснил учащимся, почему пока невозможно отправить студенческие отряды для помощи в восстановлении Донбасса. Он подчеркнул, что ситуация в регионе остается сложной. Посылать туда молодых людей нельзя из соображений безопасности.
Российский лидер вспомнил, как в свое время участвовал в студотрядах. По его признанию, он рубил лес в Республике Коми и строил в тайге дома.
Владимир Путин
Украина
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