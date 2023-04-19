Власть 19 апреля 2023, 20:00 Путин заявил, что накопившиеся проблемы в новых регионах не удастся решить без федеральной поддержки Путин: главы новых регионов не справятся со всеми проблемами без федеральной поддержки РИА «Новости»

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Руководители новых регионов России не смогут справиться со всеми накопившимися проблемами без федеральной поддержки. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое проводит в режиме видеоконференции.

Глава государства напомнил, что правительство, как известно, завершает подготовку программы развития новых субъектов Российской Федерации. Конечным результатом должно стать изменение ситуации и настроения жителей к лучшему. Путин подчеркнул, что в зоне ответственности региональных властей лежит множество задач, но стоит учесть, что «это все-таки не обычная ситуация».

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«Без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии будут решать те сложные проблемы, которые копились на этих территориях десятилетиями без всякого преувеличения, да еще и усугубились в связи с сегодняшними событиями и событиями последних восьми лет», — указал президент.

Он попросил правительство ответственно отнестись к этой теме и «не устраняться» от решения сложнейших задач даже в том случае, если оно формально входит в компетенцию кого-то еще. Именно ответственность представителей кабмина является в этом вопросе определяющей, подчеркнул Владимир Путин.