19 апреля 2023, 20:00
Путин заявил, что накопившиеся проблемы в новых регионах не удастся решить без федеральной поддержки
Путин: главы новых регионов не справятся со всеми проблемами без федеральной поддержки
Руководители новых регионов России не смогут справиться со всеми накопившимися проблемами без федеральной поддержки. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое проводит в режиме видеоконференции.
Глава государства напомнил, что правительство, как известно, завершает подготовку программы развития новых субъектов Российской Федерации. Конечным результатом должно стать изменение ситуации и настроения жителей к лучшему. Путин подчеркнул, что в зоне ответственности региональных властей лежит множество задач, но стоит учесть, что «это все-таки не обычная ситуация».
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«Без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии будут решать те сложные проблемы, которые копились на этих территориях десятилетиями без всякого преувеличения, да еще и усугубились в связи с сегодняшними событиями и событиями последних восьми лет», — указал президент.
Он попросил правительство ответственно отнестись к этой теме и «не устраняться» от решения сложнейших задач даже в том случае, если оно формально входит в компетенцию кого-то еще. Именно ответственность представителей кабмина является в этом вопросе определяющей, подчеркнул Владимир Путин.
Владимир Путин
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