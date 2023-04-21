Власть 21 апреля 2023, 03:18 Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным Президент РФ Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Пушилиным РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции отметил, что находится в постоянном контакте с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Слова российского лидера привело РИА «Новости».

Глава государства в ходе заседания спросил Пушилина, как он видит работу в области развития местного самоуправления. Путин отметил, что у новых регионов России проблем «несопоставимо больше», чем у других субъектов Федерации.

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Врио главы ДНР ответил, что для республики интересен опыт других регионов России. Пушилин пояснил, что ДНР последние девять лет шла по «несколько иному пути», республике есть чему поучиться.

«Ну, мы с вами в контакте постоянном. Будем согласовывать и корректировать наши совместные действия, в том числе по этому направлению», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства на совещании с правительством заявил, что необходимо поддерживать аграриев и крупных товаропроизводителей в новых регионах.