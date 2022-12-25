Власть 25 декабря 2022, 14:34 Путин заявил, что на все ради Родины готовы 99,9% россиян Президент Путин: 99,9% россиян готовы на все в интересах своей страны РИА «Новости»

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События последних месяцев убедили президента России Владимира Путина, что подавляющее большинство россиян готовы сделать все необходимое в интересах родной страны. На это глава государства обратил внимание в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет», — сказал российский лидер.

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По его словам, такое положение вещей лишний раз убедило российские власти, что РФ — особая страна, в ней живут особые люди. По мнению президента, патриотизм россиян подтверждается на протяжении всей истории государства и сегодня — еще раз.

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С другой стороны, ничего удивительного в том, что кто-то вел себя не как истинный патриот, нет. Путин напомнил, что в любом обществе есть люди, которые ставят свои личные интересы выше всего. Глава государства признался, что не осуждает их, потому что каждый человек имеет право выбора.