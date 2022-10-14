Путин заявил, что Москва располагает полной информацией о границах бывших Союзных республик | 360°

Важное 14 октября 2022, 15:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин заявил, что Москва располагает полной информацией о границах бывших Союзных республик Президент Путин заявил, что Москва обладает информацией о границах бывших республик СССР РИА Новости

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы зачастую больше информации о границах союзных республик, чем у них самих. Это заявление глава государства сделал во время пресс-конференции после саммита «Россия — Центральная Азия», сообщил ТАСС.

«У Москвы зачастую больше информации о границах союзных республик, чем у них самих». — сказал российский лидер.

Реклама

Он так же коснулся итогов встречи с лидерами Таджикистана и Киргизии, отметил, что она прошла конструктивно. После нее будут приняты меры против возобновления конфликта на границе. По его словам, есть договоренность, что главы государств передадут все свои идеи для не возобновления боевых действий и возврата беженцев.

Реклама

«Мы поищем вместе решения для стабилизации, поднимем документы, карты и вместе с Киргизией и Таджикистаном поищем решения по границам», — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил о росте интереса Центральной Азии к России.

1 0 0 0 0 0