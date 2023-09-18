18 сентября 2023, 14:23
Путин заявил, что Москва опередила многие мировые столицы
Путин: Москва опередила мировые столицы благодаря созданию прогрессивной среды
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве удалось создать прогрессивную и комфортную среду, во многом опережающую развитие других крупных мегаполисов мира. Это мнение он выразил на инаугурации мэра столицы Сергея Собянина.
В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы
Владимир Путин
Путин уточнил, что в Москве установили новые стандарты в жилищном строительстве, а также во внедрении цифровых технологий и услуг. Он подчеркнул важность развития городской инфраструктуры, повышения качества жизни горожан, поддержки предпринимательства и инноваций.
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Он добавил, что высокий темп преобразований, достигнутый в Москве, потребует постановки перед руководством города еще более сложных и амбициозных задач на ближайшие пять лет.
Также Путин выразил уверенность в том, что управленческая команда столицы будет продвигаться только вперед, сосредотачивая свои усилия на ключевых направлениях и достигая успешной реализации новых идей и решений. Президент отметил также эффективность взаимодействия мэрии Москвы с правительством России и федеральными органами власти.
Кроме того, Путин подчеркнул заслуги Собянина в развитии транспорта в Москве.
Владимир Путин
Сергей Собянин
Москва 2023
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