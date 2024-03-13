Власть 13 марта 2024, 08:32 Путин заявил, что многие люди связывают борьбу России за интересы со своими надеждами Путин: люди в мире наблюдают за борьбой РФ и связывают ее со своими надеждами

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Люди по всему миру смотрят на борьбу России за ее интересы и связывают это со своими надеждами на собственную независимость. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил президент Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

«Здесь многие люди в мире как бы смотрят на нас, на то, что происходит в нашей стране и в нашей борьбе за свои интересы. Вот, на мой взгляд, что важно», — указал он.

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По его словам, это происходит не потому, что Россия формально является членом БРИКС или имеет какие-то традиционные отношения с Африкой. Он пояснил, что так называемый «золотой миллиард» на протяжении долгих лет «паразитировал на других народах», эксплуатируя Латинскую Америку и страны Азии. И им никто этого не забыл, подчеркнул российский лидер.

Обычные граждане сердцем чувствую происходящее. В том числе — связывают борьбу России за интересы со своими надеждами на собственный суверенитет и независимое развитие, резюмировал президент.