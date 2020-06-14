Путин заявил, что мир был бы «хуже и опаснее» без восстановления России

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — заявил он. Слова российского лидера приводит «Царьград».

Ранее Путин выступил на мероприятии в честь празднования Дня России. В своей речи он назвал основы, «определяющие характер и судьбу нашего народа» — это уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей семье и незыблемость границ.

Он также добавил, что все эти вещи определяют развитие страны сейчас и в будущем.