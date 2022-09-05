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Путин заявил, что мешающая международной работе «политическая пена» схлынет

Президент Путин: мешающая международной работе «политическая пена» схлынет

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«Политическая пена», которая препятствует совместной работе на международном уровне, неизбежно схлынет, заявил президент России Владимир Путин. Об этом написало РИА «Новости».

Глава государства выступил перед участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке.

«Уверен, что международное сотрудничество в сфере экологии, сохранения климата неизбежно будет осуществляться и будет возрождаться. Надо сказать, что и сейчас оно не особенно прерывается. Эта политическая пена, которая мешает совместной работе специалистов, безусловно, схлынет, и работа будет продолжена», — подчеркнул Путин.

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Он добавил, что часто приходится слышать о тревожных сигналах по поводу того, что если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно само — как часть природы — просто может прекратить существование.

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«На самом деле, может быть, так оно и есть. Много споров на этот счет среди тех, кто осуществляет выбросы, промышленную деятельность, и тех, кто хочет оградить и потребителей, и всю природу от негативных последствий деятельности человека. <…> В любом случае является очевидным тот факт, что человек своей деятельностью создает проблемы», — заметил президент.

Путин поблагодарил участников форума, который прошел на Камчатке впервые, и предложил сделать мероприятие ежегодным.

«Со своей стороны сделаю все для того, чтобы это поддержать», — пообещал президент.

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