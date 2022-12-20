20 декабря 2022, 14:07
Путин заявил, что любовь к Отечеству закладывается в семье
Президент Путин высоко оценил роль семьи в воспитании патриотизма у молодежи
Президент России Владимир Путин высоко оценил роль семьи в воспитании любви к Родине. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Глава государства напомнил, что любовь к родной земле — это мощная движущая сила, которая побуждает к достижениям и победам.
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«Это чувство преданности своей стране, народу идет, конечно, прежде всего, из семьи, от тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения, от самых дорогих и самых близких для него людей», — отметил российский лидер.
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Недаром в числе участников церемонии награждения оказались три матери-героини: Татьяна Салтыкова из Московской области, Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга и Ольга Дехтяренко из ЯНАО. Президент обратил внимание, что женщины в своих семьях воспитывают замечательных детей — настоящих патриотов.
Ранее Путин назвал патриотизм сутью народа России. По его мнению, именно это качество демонстрируют россияне в ходе специальной военной операции на Украине.
Семья
Владимир Путин
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