Власть 10 февраля 2023, 22:32 Путин заявил, что итоги 2022 года в России будут лучше предварительных расчетов Путин: экономические итоги года по России будут лучше предварительных расчетов РИА «Новости»

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Итоги 2022 года по экономике в России будут лучше предварительные расчеты. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

Глава государства в рамках рабочей поезкди в Архангельск провел встречу с главой субъекта Александром Цыбульским. Губернатор сообщил российскому лидеру о росте показателя валового продукта в регионе.

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«2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты», — сказал на это президент.

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Во время визита в Архангельскую область Путин посетил лесопильный цех и семеноводческий центр Устьянского лесопромышленного комплекса (УЛК) в Архангельской области. Глава государства назвал это предприятие современным. По его словам, комплекс еще даст фору своим конкурентам в других странах мира.

В пятницу, 10 февраля, стало известно, что президент выступит с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе 21 февраля. Одним из важных направлений в выступлении главы государства станет текущая ситуация.