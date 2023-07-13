13 июля 2023, 21:25
Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских
Путин: иностранные танки горят лучше советских Т-72
Танки иностранного производства гораздо быстрее горят, чем советские боевые машины. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«А горят они так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72», — заявил президент.
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Глава государства объяснил, что «на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц» и большая часть из них, треть как минимум — западного производства, в том числе поставленные Киеву Leopard.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики считали немецкие Leopard лучшей боевой техникой и с нетерпением ждали поставок от Запада. Однако после получения танков надежды военных Украины были разрушены. На поле боя боевые машины из ФРГ оказались очень уязвимыми.
Россия
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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