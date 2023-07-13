Власть 13 июля 2023, 21:25 Путин заявил, что иностранные танки горят лучше советских Путин: иностранные танки горят лучше советских Т-72 РИА «Новости»

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Танки иностранного производства гораздо быстрее горят, чем советские боевые машины. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«А горят они так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72», — заявил президент.

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Глава государства объяснил, что «на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц» и большая часть из них, треть как минимум — западного производства, в том числе поставленные Киеву Leopard.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики считали немецкие Leopard лучшей боевой техникой и с нетерпением ждали поставок от Запада. Однако после получения танков надежды военных Украины были разрушены. На поле боя боевые машины из ФРГ оказались очень уязвимыми.