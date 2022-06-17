Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей
Путин: импортозамещение не является панацеей, надо быть на шаг впереди
Импортозамещение не является панацеей, отметил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер заявил об этом на ПМЭФ.
Путин подчеркнул, что нужно не копировать, а быть на шаг впереди.
«Много дискуссий в обществе на этот счет. Но импортозамещение — не панацея, не кардинальные решения. Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих. А надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы», — сказал Путин.
Достижение технологического суверенитета — сквозной принцип развития России, подчеркнул глава государства.
Путин призвал брать пример с академика Сергея Королева, которые вывел советское ракетостроение на ведущие позиции в мире, не занимаясь копированием трофейной техники.