Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей

Импортозамещение не является панацеей, отметил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер заявил об этом на ПМЭФ.

Путин подчеркнул, что нужно не копировать, а быть на шаг впереди.

«Много дискуссий в обществе на этот счет. Но импортозамещение — не панацея, не кардинальные решения. Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих. А надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы», — сказал Путин.

Достижение технологического суверенитета — сквозной принцип развития России, подчеркнул глава государства.

Путин призвал брать пример с академика Сергея Королева, которые вывел советское ракетостроение на ведущие позиции в мире, не занимаясь копированием трофейной техники.