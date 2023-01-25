25 января 2023, 16:39
Путин заявил, что Европа когда-нибудь вернет себе суверенитет
Президент РФ Путин: Европа со временем вернет себе суверенитет
Европейские страны вернут себе суверенитет, но на это уйдет какое-то время, заявил президент Владимир Путин, выступая на встрече со студентами в Татьянин день. Об этом написал ТАСС.
Глава государства подчеркнул: у него «нет сомнений» в том, что это произойдет.«Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», — заметил Путин.
Реклама
В День студента президент посетил МГУ, осмотрел кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра Московского госуниверситета «Воробьевы горы», познакомился с проектами резидентов. Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий показали Владимиру Путину интерактивный макет центра. Затем президент пообщался со студентами.
Путин также лично посещал МГУ имени Ломоносова в День студента в 2017 году. Он провел заседание попечительского совета, встретился с учащимися и даже спел вместе с ними под гитару «Четырнадцать минут до старта».
Европа
Владимир Путин
Студенты
МГУ
Реклама
Реклама