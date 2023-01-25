Власть 25 января 2023, 16:39 Путин заявил, что Европа когда-нибудь вернет себе суверенитет Президент РФ Путин: Европа со временем вернет себе суверенитет Пресс-служба Кремля

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Европейские страны вернут себе суверенитет, но на это уйдет какое-то время, заявил президент Владимир Путин, выступая на встрече со студентами в Татьянин день. Об этом написал ТАСС.

Глава государства подчеркнул: у него «нет сомнений» в том, что это произойдет.

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В День студента президент посетил МГУ, осмотрел кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра Московского госуниверситета «Воробьевы горы», познакомился с проектами резидентов. Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий показали Владимиру Путину интерактивный макет центра. Затем президент пообщался со студентами.

Путин также лично посещал МГУ имени Ломоносова в День студента в 2017 году. Он провел заседание попечительского совета, встретился с учащимися и даже спел вместе с ними под гитару «Четырнадцать минут до старта».