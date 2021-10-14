Путин: доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC заявил, что доллар подрывает позиции в качестве мировой резервной валюты, а объем расчетов в долларах сокращается.

«США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом. В интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», — привел сайт Кремля слова российского лидера.

Попытки США использовать доллар в качестве санкционного инструмента Путин назвал большой ошибкой.

«Мне кажется, что США совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», — сказал президент. По словам Путина, Штаты это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию.

Россия, по словам Путина, вынуждена уходить от доллара к расчетам в других валютах.

В то же время, как добавил глава государства, РФ не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах.