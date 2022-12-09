Власть 09 декабря 2022, 17:23 Путин заявил, что договариваться по Украине придется Президент Путин: РФ готова к переговорам по Украине, но задумывается, с кем имеет дело РИА «Новости»

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Россия готова к договоренностям по Украине, но задумывается о том, с кем имеет дело. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.

«В конечном итоге договариваться придется. Россия открыта к этим договоренностям», — сказал глава государства.

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Президент обратил внимание, что всем участникам конфликта придется согласиться с реальным положением вещей и процесс урегулирования по Украине обещает быть непростым.

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По словам главы государства, спецоперация идет своим чередом, обстановка в зоне боевых действий стабильная, никаких вопросов и проблем нет.

Президент допустил, что Россия должна была раньше начинать спецоперацию на Украине, но рассчитывала договориться в рамках «Минска-2». Он подчеркнул, что высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы о Минских соглашениях подтвердили правильность начала СВО.