Власть 27 мая 2023, 23:10 Путин заявил, что для России настало время самоопределения Путин: для России настало время самоопределения и борьбы за право быть собой Pxhere

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Для России сейчас настало, по сути, время самоопределения и борьбы за право быть самой собой. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода», — заявил президент.

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Он отметил, что сейчас в «Тавриде» создано именно такое пространство, которое позволяет «свободно творить».

По словам Путина, Россия не нуждается в навязанных ориентирах или стандартах, подавляющих любую самобытность.

Глава государства отметил, что на Западе пытаются «отменить» русскую культуру. Главы зарубежных стран таким образом лишают своих сограждан доступа к шедеврам, а фактически вычеркиваю достояния цивилизации. По словам Путина, те, кто пытаются «отменить» российскую культуру, наказывают прежде всего самих себя и свои народы.