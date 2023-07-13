Власть 13 июля 2023, 23:54 Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что ЧВК «Вагнер» не сохранится, как боевая единица, потому что военной компании не существует юридически. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

«Ну так ЧВК „Вагнер“ не существует!» — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, сохранится ли «Вагнер» как боевая единица.

Реклама

Президент добавил, что в России нет закона о частных военных организациях. По словам главы государства, вопрос легализации ЧВК достаточно сложный. Его следует обсуждать с Госдумой и правительством. На данный момент такие формирования не оформлены юридически.

«Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — объяснил он.

Ранее стало известно, что в ВС РФ заканчивают принимать военную технику и вооружение от ЧВК «Вагнер». По словам официального представителя ведомства генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, приняли более двух тысяч единиц техники и оружия.