Путин заявил, что был удивлен результатами референдумов в Донбассе | 360°

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Путин заявил, что был удивлен результатами референдумов в Донбассе

Президент Путин заявил, что был удивлен и обрадован итогами референдумов в Донбассе

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Президент РФ Владимир Путин признался, что его удивили и обрадовали результаты референдумов о присоединении четырех субъектов к России. Речь шла о ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили — все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить <…> результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный, этот результат, и не подлежащий никакому сомнению», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

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Путин также подчеркнул, что в России с уважением относятся к украинским языку и культуре. Он пообещал, что в стране никогда не будут делать разницы между русскими и украинцами.

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Референдумы по вопросу присоединения к России прошли в Донбассе, Запорожье и Херсонской области в период с 23 по 27 сентября. Большинство жителей этих регионов положительно ответили на вопрос о том, хотят ли они стать частью РФ.

Владимир Путин

Референдумы о присоединении к России

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