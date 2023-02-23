23 февраля 2023, 13:41
Путин заявил, что будущее — за Россией
Президент РФ Путин: будущее точно за Россией
Будущее точное за Россией, отметил президент Владимир Путин в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества. Слова главы государства привел ТАСС.
Путин напомнил: во время оглашения послания Федеральному собранию он уже отмечал, что правда на стороне России.«Смотрю, у нас сзади ребята стоят — молодые совсем. Позавчера, когда я выступал с посланием, последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», — констатировал президент.
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В День защитника Отечества он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы, а после церемонии пообщался с ветеранами боевых действий.
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Перед Федеральным собранием президент выступил 21 февраля. Речь длилась около двух часов. В завершение Владимир Путин подчеркнул, что Россия ответит на любые вызовы и уверена в своих силах, «правда за нами».
Владимир Путин
23 февраля
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