Власть 23 февраля 2023, 13:41 Путин заявил, что будущее — за Россией Президент РФ Путин: будущее точно за Россией

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Будущее точное за Россией, отметил президент Владимир Путин в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества. Слова главы государства привел ТАСС.

Путин напомнил: во время оглашения послания Федеральному собранию он уже отмечал, что правда на стороне России.

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В День защитника Отечества он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы, а после церемонии пообщался с ветеранами боевых действий.

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Перед Федеральным собранием президент выступил 21 февраля. Речь длилась около двух часов. В завершение Владимир Путин подчеркнул, что Россия ответит на любые вызовы и уверена в своих силах, «правда за нами».