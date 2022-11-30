Власть 30 ноября 2022, 13:07 Путин заявил, что библиотекарям мало платят Путин назвал скромным уровень оплаты труда сотрудников социальной сферы freepik

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Сотрудники социальной сферы России получают скромную оплату за свою работу. К такому выводу пришел глава государства Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Отдельное внимание он обратил на зарплаты сотрудников библиотек.

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Путин сделал заявление во время выступления на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов. На недостаточный уровень дохода внимание главы государства обратили в ходе рассказа о библиотеке в Бурятии.

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«Мы с правительством будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат — в стране в целом и в социальной сфере в частности», — обещал Путин.

Он сказал, что в этой области достаточно скромный уровень заработных плат.

«В библиотеках — тем более», — отметил Путин.

Также в этой речи глава государства сообщил, что правительство постепенно увеличивает расходы на социальную сферу. По его словам, этот подход заложен в бюджет страны на ближайшие три года.