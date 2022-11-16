Власть 16 ноября 2022, 16:28 Путин заявил, что банки «кровь пьют» из закредитованных пенсионеров Пресс-служба Кремля

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Представители банков некрасиво поступают с пенсионерами при оформлении кредитов. К такому выводу пришел президент России Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Российский лидер сделал это заявление во время совещания с правительством страны. На встрече обсуждалось расширение возможностей для прохождения гражданами внесудебной процедуры банкротства.

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«Кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски — это, конечно, нужно прекратить», — заявил он.

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Путин отметил, что сначала банки выдают легкодоступные кредиты. Они без проблем одобряют запросы на займы на основании стабильного дохода у представителей этого слоя населения. Затем банкиры превращают пенсионеры в своих вечных должников.

Глава государства попросил заняться этим вопросом руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова. По мнению Путина, он должен уделить внимание обхождению банков с пожилыми россиянами.

Также он отметил, что делает это замечание не умаляя других поводов для уважения российских финансовых структур.