Путин заявил, что американские войска находятся в Сирии незаконно

Российский лидер Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на выполнение Дональдом Трампом ранее озвученного решения о выводе войск из Сирии. Такое заявление президент сделал по итогам саммита по Сирии в Анкаре.

«Будем исходить из того, что принятое президентом Соединенных Штатов господином Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано, доведено до конца», — цитирует Путина «Интерфакс».

Глава государства добавил, что американские военные сейчас находятся в Сирии незаконно. Он также высказался в пользу скорейшего начала работы Конституционного комитета Сирии.

«Список участников комитета полностью согласован при самом активном участии стран-гарантов. Теперь необходимо, чтобы Конституционный комитет как можно скорее начал свою деятельность в Женеве», — заявил Путин.

По словам президента, в Сирии уже заметны предпосылки к мирному урегулированию проблем, снизился уровень насилия, идет восстановление инфраструктуры. Однако масштабы сирийских проблем так велики, что их предстоит решать общими усилиям развитых стран и международных организаций.

Трехсторонний саммит по Сирии состоялся в Анкаре 16 сентября. В переговорах принимали участие лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Рухани.