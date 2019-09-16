  • Путин заявил, что американские войска находятся в Сирии незаконно

    16 сентября 2019, 21:00

    Мария Борисова

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на выполнение Дональдом Трампом ранее озвученного решения о выводе войск из Сирии. Такое заявление президент сделал по итогам саммита по Сирии в Анкаре.
    Путин заявил, что американские войска находятся в Сирии незаконно

    «Будем исходить из того, что принятое президентом Соединенных Штатов господином Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано, доведено до конца», — цитирует Путина «Интерфакс».

    Глава государства добавил, что американские военные сейчас находятся в Сирии незаконно. Он также высказался в пользу скорейшего начала работы Конституционного комитета Сирии.

    «Список участников комитета полностью согласован при самом активном участии стран-гарантов. Теперь необходимо, чтобы Конституционный комитет как можно скорее начал свою деятельность в Женеве», — заявил Путин.

    По словам президента, в Сирии уже заметны предпосылки к мирному урегулированию проблем, снизился уровень насилия, идет восстановление инфраструктуры. Однако масштабы сирийских проблем так велики, что их предстоит решать общими усилиям развитых стран и международных организаций.

    Трехсторонний саммит по Сирии состоялся в Анкаре 16 сентября. В переговорах принимали участие лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Рухани.