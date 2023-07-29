Власть 29 июля 2023, 22:49 Путин заявил, что Африка без опаски закупает оружие у России Президент Путин: Африка закупает оружие у России и не боится давления извне РИА «Новости»

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Африканские страны закупают у РФ оружие и не боится какого-то давления извне. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«Государства Африки хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере», — заявил глава государства на встрече с журналистами.

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Путин отметил, что африканские страны закупают российское оружие, не опасаясь давления со стороны Запада. Они искренне хотят продолжать работать с Россией, добавил глава государства.

«В том числе в сфере ВТС. Они не боятся какого-то давления извне, работают и оружие закупают», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что Россия сделала для Африки много хорошего, и там это помнят. Представители африканских стран искренне заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине. Глава государства отметил, что многие политики из стран Африки учились на Украине на русском языке. Положения мирных инициатив, озвученных на саммите Россия — Африка по Украине, реализуются. Например, обмен пленными, вопросы гуманитарного характера, добавил Путин.