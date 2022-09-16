Путин заявил, что 90% российского экспорта продовольствия идет в развивающиеся страны | 360°

Власть 16 сентября 2022, 12:02 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что 90% российского экспорта продовольствия идет в развивающиеся страны Путин: 90% экспорта продовольствия РФ получают страны Азии, Африки и Латинской Америки РИА «Новости»

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Практически 90% российского экспорта продовольствия идет в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате, которое проходит в Самарканде.

«В основном до 90% нашего продовольствия идет на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал российский лидер.

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Ранее Путин на саммите ШОС призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны. Российский лидер подтвердил готовность РФ бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений в развивающиеся страны.

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Саммит ШОС стартовал накануне. Путин встретился с коллегами из Узбекистана, Китая, Монголии, Турции, Ирана, Пакистана, Киргизии и других государств.

ШОС основана в 2001 году, в нее входят Россия, Китай, Индия, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также заявку на вступление в ШОС подала Белоруссия.

Странами — партнерами ШОС являются Турция, Армения, Непал, Азербайджан, Камбоджа и Шри-Ланка. Наблюдателями выступают Белоруссия, Иран, Афганистан и Монголия.

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