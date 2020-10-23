Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства заинтересован в восстановлении отношений с Соединенными Штатами. При этом Путин прекрасно понимает разницу в риторике кандидата в президенты и лидера, уже занявшего этот пост.

Об этом Песков заявил в программе Первого канала «Большая игра».

«Президент это понимает, он отдает себе в этом отчет, и он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, или точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений. С любым президентом, которого выберут американцы», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что было бы неверным считать, что Трамп для России «милее». Он призвал вспомнить о событиях, которые произошли за все годы президентства Трампа. За это время США ввели против России огромное количество санкций, а также предприняли огромное количество недружественных шагов. Кроме того, Америка продемонстрировала множество «других всяческих русофобских проявлений», отметил Песков.

Ранее он сообщил о личной заинтересованности Путина в дипломатическом разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.