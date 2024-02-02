Власть 02 февраля 2024, 19:53 Путин захотел показать Западу «известный жест» Путин пошутил о желании показать известный жест всем, кто ждал крах России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в шутку заявил, что хотел бы показать известный жест всем тем, кто предсказывал крах России. Глава государства прокомментировал рост отечественной экономики на площадке форума «Все для Победы!» в Туле.

В ходе мероприятия Путин указал, что экономика страны смогла выдержать санкционное давление со стороны Запада и доказала свою устойчивость. Более того, сейчас она активно развивается в положительном ключе.

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«Нам предрекали спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся и развалимся. Хочется показать известный жест — не буду этого делать: здесь много девушек», — произнес он.

По словам президента, российская экономика продолжает расти и стала крупнейшей в Европе. Также он выразил уверенность, что такие показатели роста продолжат увеличиваться и в будущем.

Ранее Путин заявил, что страна доказала всему миру свою самодостаточность во всех сферах. Европейские санкции не смогли повлиять на экономику.