Путин захотел испытать на себе вакцину от коронавируса в виде спрея для носа

Президент России Владимир Путин заявил, что готов стать одним из тех, кто испытает на себе вакцину от коронавируса в назальной форме — то есть в виде спрея для носа. Об этом он сказал в интервью «России 1».

Ранее российский лидер прошел процедуру ревакцинации. Для этого он выбрал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Для повторной вакцинации ее рекомендуют авторитетные специалисты.

Однако, как сообщил Минздрав РФ, этот препарат можно использовать и для первой прививки по профилактике коронавирусной инфекции. Кроме того, он подойдет и для тех, кто перенес COVID-19.