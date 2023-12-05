Власть 05 декабря 2023, 12:02 Путин за один день посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию Пресс-секретарь Песков: Путин 6 декабря посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию РИА «Новости»

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Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток пройдет 6 декабря. За один день он посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, объявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Все это произойдет фактически за одни сутки», — сказал он.

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Главной темой переговоров станут двусторонние отношения, отметил Песков. Владимир Путин, по его словам, прежде всего обсудит сотрудничество России с ОАЭ и Саудовской Аравией. Лидеры стран обменяются мнениями по палестино-израильскому конфликту, событиям международной и региональной повестки.

Переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном прошли на полях ПМЭФ-2023 в июне. После этого они связывались по телефону и обсуждали действия ЧВК «Вагнер».