Власть 20 декабря 2022, 17:35 Путин за бокалом шампанского рассказал шутку про Советский Союз Президент Путин в Кремле вспомнил шутку про СССР

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Российский лидер Владимир Путин во время общения за бокалом шампанского с награжденными в Кремле рассказал шутку про Советский Союз. Его процитировал ТАСС.

В Кремле прошла церемония вручения госнаград. Из рук главы государства отличительные знаки получили 28 человек. После торжественной части Путин в неформальной обстановке пообщался с участниками мероприятия.

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Президент хотел чокнуться бокалом с Игорем Матвиенко, который получил звание народного артиста России. Тот протянул навстречу свернутые в трубочку бумаги и пояснил, что ему не хватило.

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Президент попросил еще шампанского. Быстрее всех на его просьбу отреагировал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он передал свой бокал с напитком Матвиенко.

«В Советском Союзе так говорили: „В Советском Союзе все есть, только не всем хватает“», — рассказал одну из старых шуток про СССР Путин.

Официант принес в зал еще шампанского. Российский лидер проследил, что бокал передали Пушилину.

Среди прочих президент наградил главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом Почета и военкора Семена Пегова, который получил ранение в зоне спецоперации.