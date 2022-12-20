20 декабря 2022, 17:35
Путин за бокалом шампанского рассказал шутку про Советский Союз
Президент Путин в Кремле вспомнил шутку про СССР
Российский лидер Владимир Путин во время общения за бокалом шампанского с награжденными в Кремле рассказал шутку про Советский Союз. Его процитировал ТАСС.
В Кремле прошла церемония вручения госнаград. Из рук главы государства отличительные знаки получили 28 человек. После торжественной части Путин в неформальной обстановке пообщался с участниками мероприятия.
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Президент хотел чокнуться бокалом с Игорем Матвиенко, который получил звание народного артиста России. Тот протянул навстречу свернутые в трубочку бумаги и пояснил, что ему не хватило.
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Президент попросил еще шампанского. Быстрее всех на его просьбу отреагировал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он передал свой бокал с напитком Матвиенко.
«В Советском Союзе так говорили: „В Советском Союзе все есть, только не всем хватает“», — рассказал одну из старых шуток про СССР Путин.
Официант принес в зал еще шампанского. Российский лидер проследил, что бокал передали Пушилину.
Среди прочих президент наградил главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом Почета и военкора Семена Пегова, который получил ранение в зоне спецоперации.
Кремль
Награды
Владимир Путин
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