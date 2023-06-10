Власть 10 июня 2023, 12:10 Путин взял на постоянный контроль ситуацию с ЧП на Каховской ГЭС Сальдо заявил, что Путин держит ситуацию в Херсонской области на постоянном контроле РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Президент интересуется ситуацией — что происходит, как происходит», — сказал он.

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По словам Сальдо, глава государства звонит по телефону, спрашивает об обстановке и постоянно контролирует ситуацию.

Врио главы Херсонской области отмечал, что более шести тысяч жителей уже эвакуировали из затопленных населенных пунктов региона.

К ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС привлекли 795 спасателей и 344 машины. Он подчеркнул, что эвакуация шла бы быстрее, если бы не постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

Днепр, ранее отметил Сальдо, войдет в свое привычное русло ниже гидроэлектростанции к середине июня.