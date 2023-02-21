Власть 21 февраля 2023, 13:52 Путин вызвал овации цитатой Столыпина про «право России быть сильной» Путин: политические силы Росси направлены на безопасность и благополучие страны РИА «Новости»

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Цитирование главой РФ Владимиром Путиным исторического государственного деятеля времен Российской империи Петра Столыпина вызвало бурные овации стоя среди слушателей послания к Федеральному собранию.

«В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной», — сказал он.

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После этих слова Путина все собравшиеся встали и бурно рукоплескали главе государства.

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Фразу о возможности страны находиться в мощном состоянии Столыпин произнес в 1910 году, во время выступления в Госдуме Третьего созыва. Тогда он отметил стойкость имперской армии на фоне революции, а также обсудил вопрос политического и экономического противостояния тогдашней России и Польши.