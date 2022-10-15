Путин вернул валютные операции трем банкам и двум институтам развития | 360°

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15 октября 2022, 18:11

Путин вернул валютные операции трем банкам и двум институтам развития

Президент Путин вывел из-под запрета на валютные операции несколько международных банков

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который выводит из-под российских санкций три банка и два института развития.  Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Специальные экономические меры Россия приняла в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран. Были введены ограничения для нескольких зарубежных фондов и международных банков развития.

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В их число попали Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Российско-Киргизский фонд развития и Новый банк развития (структура БРИКС).

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Эти учреждения больше не подпадают под порядок осуществления сделок, введенных в рамках спецмер в экономике. С банков и инвестфондов снят запрет на ряд валютных операций.

Ранее в России были введены особые меры в отношении иностранных банков в связи с их недружественными действиями по отношению к нашей стране. В частности, речь о санкциях и отключении от международных платежных систем, написал «Царьград».

Банки

Санкции

Владимир Путин

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