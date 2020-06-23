Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам сегодня, около 15:00. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Телеобращение будет о текущем моменте, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, состоянии дел в экономике, перспективах и о нас с вами», — привел слова Пескова журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

За время пандемии глава Российского государства неоднократно обращался к соотечественникам: объявлял о введенных для борьбы с распространением коронавируса мерах, рассказывал о поддержке жителей РФ государством и сроках снятия ограничений.

Он также регулярно проводит совещания с главами регионов, контролируя выполнение своих поручений и обсуждая вопросы экономики, здравоохранения и другие темы.

На сегодняшний день в России подтвердили почти 600 тысяч случаев COVID-19. В регионах постепенно снимают действовавшие ограничительные меры. Однако некоторые из них не торопятся возвращаться к привычной жизни, поскольку обстановка по коронавирусу этого не позволяет.