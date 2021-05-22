Путин выступит с обращением к участникам марафона «Новое знание»

Президент РФ Владимир Путин обратится к участникам просветительского марафона «Новое знание». Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что глава государства планирует обратиться с приветствием к участникам марафона «Новое знание», который завершается в эту субботу.

Марафон стартовал 20 мая. В мероприятии запланировано более 100 дискуссий и лекций. Он проходит в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде, Владивостоке, Новосибирске, Сочи и Нижнем Новгороде.

С идеей о проведении мероприятия к главе государства в марте в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» обратился победитель конкурса «Лидеры России. Политика». Путин поддержал эту инициативу.

На форуме накануне выступил и сам Песков. Он назвал фейковые новости опасным оружием, оценил уровень реальной силы России, а также назвал подачу информации в современных учебниках «дурацкой». Кроме того, он не исключил возможность встречи Владимира Путина и Илона Маска, хотя пока такие контакты не готовятся.