Когда будет трансляция обращения Путина | 360°

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Путин выступит с обращением перед подписанием договоров о вхождении новых территорий в состав России

Президент России Путин выступит с обращением в Большом Кремлевском дворце

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Президент России Владимир Путин 30 сентября выступит с обращением перед подписанием договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и начнется в 15:00.

После подписания договоров количество регионов в России увеличится до 89. В этот же день Путин проведет встречу с главами новых субъектов страны.

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Прямую трансляцию обращения главы государства будет вести «360».

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Референдумы о вхождении в состав РФ прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Их итоги показали, что абсолютное большинство жителей поддерживают интеграцию.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Это даст возможность вместе строить планы на будущее, подчеркнул он.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, анонсируя выступление главы государства, уточнил, что это не послание Федеральному собранию. Оно состоится позже, о сроках Кремль проинформирует дополнительно.

Владимир Путин

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