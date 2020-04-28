Путин выступит с обращением на тему коронавируса. Онлайн-трансляция

Владимир Путин проведет совещание с правительством и губернаторами регионов на тему коронавируса. В его начале запланировано большое выступление президента о ситуации с COVID-19. «360» проведет прямую трансляцию.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вместе с губернаторами Владимир Путин обсудит готовность регионов к борьбе с коронавирусом.

Кроме того, участники заседания обсудят вопросы о введенных ограничительных мерах и вопрос о продлении нерабочего периода.

Дмитрий Песков уточнил, что выход страны из режима самоизоляции будет не резким, а пройдет определенными этапами, которые еще предстоит разработать.

В минувший понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижение ограничений из-за коронавируса можно начать после 12 мая. Но на все праздники режим самоизоляции нужно продлить, чтобы жители страны оставались дома и не создавали возможности для заражения друг друга.

Во время обращения к россиянам 2 апреля Владимир Путин объявил весь месяц нерабочим и попросил граждан страны оставаться дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Ряд регионов ввел дополнительные меры, чтобы ограничить выход людей из дома.

За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 6411 человек. Это самый большой показатель с начала пандемии. Общее число носителей возбудителя в России теперь составляет 93 558 человек. Количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 867. Смогли победить заболевание и вылечиться 8456 человек.