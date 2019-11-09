Путин выступит перед участниками форума по искусственному интеллекту

«Президент посчитал необходимым обязательно выступить перед участниками конференции по искусственному интеллекту, которая сейчас проходит в Москве», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Самый мощный суперкомпьютер появился у Сбербанка Подробнее

Он отметил, что вопросам развития искусственного интеллекта президент России уделяет большое внимание.

«Были приняты определенные решения о том, кто занимается и кто является локомотивом в плане работы по искусственному интеллекту», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, Владимир Путин участия в дискуссиях принимать не планирует.

На 9 ноября у Владимира Путина намечен ряд рабочих встреч.

Месяц назад российский президент утвердил стратегию государства по вопросам развития ИИ. Она расписана до 2030 года. В документе определены и сформулированы главные цели и задачи развития искусственного интеллекта на территории Российской Федерации.

Владимир Путин потребовал от правительства до 15 декабря подготовить федеральный проект «Искусственный интеллект». Он станет частью национальной программы «Цифровая экономика».

Форум Artificial Intelligence Journey — крупнейший в Восточной Европе. В российской столице он проходит впервые. Участники конференции представляют свои наработки и обсуждают перспективы развития и применения ИИ в жизни и в бизнесе. На форум было приглашено более пяти тысяч участников и компании-лидеры в сфере разработки и совершенствования искусственного интеллекта. В их числе «Яндекс», МТС, Nvidia, ABBYY, Microsoft, Huawei, «Газпром нефть», Сбербанк, IBM и другие.