Власть 01 февраля 2024, 15:37 Путин выступит на закрытии съезда «Движения Первых» Песков: 1 февраля Путин выступит на закрытии съезда «Движения Первых» РИА «Новости»

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Закрытие съезда «Движения Первых» 1 февраля пройдет с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Две темы сегодня в работе Путина. Первая — это съезд „Движения Первых“. <…> Сегодня Путин выступит на съезде. Съезд закрывается», — уточнил он.

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Песков добавил, что глава государства обратится к российской молодежи и детям.

Второй темой официальный представитель Кремля назвал федеральный проект по созданию сети современных кампусов по всей России. Вопрос президент обсудит в формате видеоконференции.

Планируется, что на ней выступят губернаторы и главы нескольких регионов, среди которых Москва, Татарстан, Пермь, Уфа, Югра, Сахалин и Кузбасс.