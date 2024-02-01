01 февраля 2024, 15:37
Путин выступит на закрытии съезда «Движения Первых»
Песков: 1 февраля Путин выступит на закрытии съезда «Движения Первых»
Закрытие съезда «Движения Первых» 1 февраля пройдет с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Две темы сегодня в работе Путина. Первая — это съезд „Движения Первых“. <…> Сегодня Путин выступит на съезде. Съезд закрывается», — уточнил он.
Реклама
Песков добавил, что глава государства обратится к российской молодежи и детям.
Второй темой официальный представитель Кремля назвал федеральный проект по созданию сети современных кампусов по всей России. Вопрос президент обсудит в формате видеоконференции.
Планируется, что на ней выступят губернаторы и главы нескольких регионов, среди которых Москва, Татарстан, Пермь, Уфа, Югра, Сахалин и Кузбасс.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Реклама
Реклама