Путин выступит на Всемирном давосском экономическом форуме

Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Выступление главы государства пройдет в дистанционном формате.

«На неделе президент проведет новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на Всемирном давосском экономическом форуме, который на этот раз по понятным причинам пройдет в дистанционном формате», — сообщил телеканал «Россия 1».

Кроме того, в Татьянин день, 25 января, Путин встретится и пообщается со студентами российских вузов. На день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, запланирован визит лидера страны в музей Великой Отечественной войны в Москве. Там открылась новая экспозиция, отметил телеканал.

Осенью 2020 года президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб сообщил, что для проведения форума подыскивают другую площадку. Организаторы рассматривали города Лугано, Бюргеншток и Цюрих. При этом Шваб отмечал, что мероприятие вернется в Давос в 2022 году.