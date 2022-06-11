Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума пройдет 17 июня. Информация об этом появилась на сайте «Росконгресса».

Модератором заседания будет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

В этом году ПМЭФ пройдет в 25-й раз. Основная тема мероприятия «Новый мир — новые возможности». Участники обсудят глобальные процессы изменений в мире, формирование новой экономической модели и возможности для конструктивного диалога между заинтересованными сторонами.

Присутствие на форуме подтвердило более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей. Лидирующие позиции займет IT-сектор. Также будет обсуждаться вопрос развития творческих индустрий на северных территориях. Мероприятие будет проходить с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге.