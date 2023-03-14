Власть 14 марта 2023, 15:18 Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры Кремль: президент Владимир Путин выступит коллегии Генпрокуратуры 15 марта РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 15 марта выступит на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Участники заседания подведут итоги работы Генеральной прокуратуры в 2022 году, а также определят задачи по укреплению правопорядка и законности на 2023 год», — сообщили в Кремле.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что 17 марта Владимир Путин проведет совещание по случаю воссоединения России и Крыма, которое произошло 18 марта 2014 года.

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В январе Путин провел рабочую встречу с генеральным прокурором России Игорем Красновым. Президент попросил глава ведомства продолжать наблюдение за соблюдением законных прав мобилизованных россиян в зоне специальной операции.

Путин поблагодарил Генпрокуратуру за хорошую работу и выразил надежду, что ведомство и в будущем будет демонстрировать хорошие результаты.