Власть 25 мая 2023, 16:24 Путин выступил за «свободу знаний» на территории ЕАЭС Путин предложил ЕАЭС «свободу знаний» для создания единого культурного пространства РИА «Новости»

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Действующему на основе принципа «четырех свобод» Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) требуется еще одна — «свобода знаний». Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он напомнил, что все входящие в объединение страны согласились на свободное передвижение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕАЭС.

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«Предложил бы добавить к известным четырем свободам <…> пятую — свободу знаний, которая бы реализовывалась на общих принципах и стандартах образования, здравоохранения и государственного управления», — заявил Путин.

Президент пояснил, что это позволит сформировать общее культурное пространство, что особенно важно для молодежи, которая сможет работать и учиться во всех пяти странах ЕАЭС.