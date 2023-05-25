25 мая 2023, 16:24
Путин выступил за «свободу знаний» на территории ЕАЭС
Путин предложил ЕАЭС «свободу знаний» для создания единого культурного пространства
Действующему на основе принципа «четырех свобод» Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) требуется еще одна — «свобода знаний». Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Он напомнил, что все входящие в объединение страны согласились на свободное передвижение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕАЭС.
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«Предложил бы добавить к известным четырем свободам <…> пятую — свободу знаний, которая бы реализовывалась на общих принципах и стандартах образования, здравоохранения и государственного управления», — заявил Путин.
Президент пояснил, что это позволит сформировать общее культурное пространство, что особенно важно для молодежи, которая сможет работать и учиться во всех пяти странах ЕАЭС.Также российский лидер добавил, что внутри объединения необходимо обеспечить соблюдение уже действующих свобод, которые стали основой Евразийского экономического союза.
Владимир Путин
Образование
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