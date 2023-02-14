Власть 14 февраля 2023, 17:25 Путин выступил за смягчение мер пресечения для фигурантов «экономических дел» Президент Путин предложил заменить СИЗО на домашний арест для подозреваемых бизнесменов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обвиняемых и подозреваемых по уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями, не нужно отправлять в СИЗО. В качестве меры пресечения достаточно избрать домашний арест или внесение залога. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с судьями.

Российский лидер отметил, что сегодня в условиях санкций обеспечение развития бизнеса и увеличение инвестиционной привлекательности страны особенно важно.

Реклама

«В этой связи встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере», — заявил Путин.

Реклама

Глава государства отметил, что это касается избрания мер пресечения для фигурантов «экономических дел». Он призвал в качестве шага для дальнейшей гуманизации правосудия заменить заключение под стражу на домашний арест или внесение залога.

О необходимости декриминализации экономических преступлений президент России Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме в июне 2022 года. Он отметил, что нужно сократить срок давности по делам о неуплате налогов и отказаться от заведения дела, если фигурант возместил недоимку.

Также Путин поручил правительству и Верховному суду подготовить поправки в законодательство о пересмотре оснований для заключения под стражу представителей бизнеса.