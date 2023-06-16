Важное 16 июня 2023, 15:39 Путин предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям Президент Путин: надо объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям РИА «Новости»

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Амнистию следует объявить по вынужденным валютным нарушениям, которые допустили в период действия моратория на наказания. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин во время своей речи на ПМЭФ-2023.

«Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория», — сказал он.

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Закон о моратории по применению административной ответственности к российским резидентам за нарушение некоторых норм валютного законодательства вступил в силу летом 2022 года. Теперь мораторий продлят на 2024 год.

Глава государства во время своего выступления затронул и социальные вопросы. Он сообщил о том, что уровень безработицы в стране сейчас оказался на рекордном низком уровне в 3,3%. По его словам, из-за черты бедности всего за год вышли 1,7 миллиона жителей России.