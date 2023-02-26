Власть 26 февраля 2023, 10:40 Путин выступил против выстраивания мира на базе интересов США Путин: Россия против выстраивания мира вокруг интересов США Пресс-служба Кремля

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После распада СССР мир поменялся, но это не должно приводить к выстраиванию мира на базе интересов США. Таким мнением поделился глава России Владимир Путин. Он оценил современные реалии в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Также глава государства заявил, что в РФ осознают появление в мире новых центров силы.

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«Это, естественно, должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений», — отметил он.

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Путин добавил, что Россия не мешала переменам в мире. Однако один аспект все же не устраивает правительство РФ.

«Мы выступаем против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны», — поделился он.

По его словам, руководство Соединенных Штатов стремится выстроить новые реалии вокруг собственных желаний и стремлений. Путин отметил, что эти действия со стороны США осознаются многими.