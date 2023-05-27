Власть 27 мая 2023, 22:04 Путин выступил против навязанных извне стандартов Путин: России не нужны подавляющие самобытность ориентиры РИА «Новости»

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Россия не нуждается в навязанных ориентирах или стандартах, подавляющих любую самобытность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида».

По словам главы государства, для России наступило время самоопределения и борьбы за право быть собой.

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«Глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития», — отметил Путин.

Президент напомнил, что россияне с уважением относятся к наследию мировой культуры, поэтому просто невозможно представить попытки его «отменить» в стране.

Путин отметил, что культура и искусство как сферы, призванные объединять людей, на сегодняшний день оказались «в эпицентре геополитического противостояния».

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил торжественное открытие Академии творческих индустрий«Меганом» в Крыму.